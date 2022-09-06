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У Зеленського порекомендували стратегію для російських військ

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У російської армії може бути лише одна гарна стратегія у війні проти нашої країни. Вона полягає в організованому відступі з територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Єдина добра стратегія для російських військ зараз - масштабний організований відступ. На всіх напрямках. Рекомендую", - написав він.

Нагадаємо, ЗСУ відбили деякі населені пункти на півдні, але про їхнє звільнення наразі не повідомляється, аби не піддавати їх ударам з боку противника.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про звільнення двох населених пунктів на південному напрямку і одного - в Донецькій області.

Окрім того, в Офісі президента анонсували гарні новини щодо просування українських захисників на Харківському напрямку.

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