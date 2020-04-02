Боевики предоставили список украинцев для обмена

В списке - 19 человек
Представители так называемых "республик Донбасса" предоставили имена и фамилии 19 украинцев, которых они готовы передать Украине в рамках очередного обмена пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
В частности, "ДНР" внесла в список восьмерых человек:
Еще 11 украинцев готова передать "ЛНР":
Напомним, вчера руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" может начаться в ближайшие недели.
Ранее представители отдельных районов Донецкой области предложили Украине провести обмен пленными по формуле "10 на 8", однако украинская сторона не согласилась с таким предложением.