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Боевики предоставили список украинцев для обмена

Новости » Политика     02.04.2020 - 15:36
Боевики предоставили список украинцев для обмена
Иллюстративное фото (РБК-Украина / Виталий Носач)

В списке - 19 человек

Представители так называемых "республик Донбасса" предоставили имена и фамилии 19 украинцев, которых они готовы передать Украине в рамках очередного обмена пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, "ДНР" внесла в список восьмерых человек:

  • Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
  • Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
  • Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
  • Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
  • Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
  • Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
  • Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
  • Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Еще 11 украинцев готова передать "ЛНР":

  • Желдак В. А.
  • Можаев В. В.
  • Мироныч С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А.А.
  • Русинов С.В.
  • Сливка И. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачный А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

Напомним, вчера руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" может начаться в ближайшие недели.

Ранее представители отдельных районов Донецкой области предложили Украине провести обмен пленными по формуле "10 на 8", однако украинская сторона не согласилась с таким предложением.

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