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ОРДО объявили проведение обмена пленными до Пасхи

Новости » Политика     08.04.2020 - 20:43
ОРДО объявили проведение обмена пленными до Пасхи
Фото: Дарья Морозова (twitter.com/IANovorossia)

Представители "ДНР" анонсировали обмен по формуле "10 на 8"

Обмен пленными между так называемыми "республиками Донбасса" и украинской стороной пройдет до пасхальных праздников. Об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают российские СМИ.

По ее словам, стороны смогли договориться об обмене по формуле "10 на 8".

"После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников, а также определить место его проведения", - отметила Морозова.

Отметим, на данный момент не поступало подтверждение от украинской стороны, а также нет заявления представителей самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Напомним, на прошлой неделе представители "республик Донбасса" предоставили список украинцев, которых готовят на обмен. Всего в списке - фамилии 19 человек. На сегодня неизвестно, скольких человек готова передать на оккупированный Донбасс украинская сторона.

В конце марта представители ОРДО заявляли, что уже выступали с предложением провести обмен пленными по формуле "10 на 8", однако Украина якобы отказывалась от этого варианта.

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