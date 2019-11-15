У Зеленского подтвердили дату нормандского саммита

У президента Украины Владимира Зеленского подвердили информацию, что встреча в нормандском формате состоится 9 декабря. Об этом РБК-Украина сообщили источники в Офисе президента.

Встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в Париже.

Отметим, последняя встреча на высшем уровне состоялась в октябре 2016 года.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич заявил, что на сегодня не планируется дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита в нормандском формате.

Ранее у президента России Владимира Путина заявили, что возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца текущего года сохраняется, поскольку наблюдаются определенные подвижки в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

Кроме того сообщалось, что в "Слуге народа" допускают, что нормандская встреча может состояться в декабре. По словам представителя Кабинета министров в парламенте Ирины Верещук, все лидеры "нормандской четверки", кроме Российской Федерации, уже готовы к встрече.