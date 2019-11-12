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В "Слуге народа" допускают, что нормандская встреча может состояться в декабре

Новости » Политика     12.11.2019 - 11:19
В "Слуге народа" допускают, что нормандская встреча может состояться в декабре
Фото: Ирина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Все лидеры "нормандской четверки", кроме России, уже готовы к встрече

В партии "Слуга народа" допускают, что нормандская встреча может состояться в декабре. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, все лидеры "нормандской четверки", кроме России, уже готовы к встрече.

"На сегодня Россия тормозит встречу в нормандском формате. Уже готовы и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон. Мы должны были встретиться в сентябре, потом в октябре, а уже ноябрь. Я думаю, что такая встреча, если произойдет, будет в декабре", - сказала она.

Напомним, ранее чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что если встреча в нормандском формате не состоится, то всем будет понятно, что это произошло по вине России. Он также отметил, что Франция делает все для того, чтобы эта встреча воплотилась в реальность.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предпосылки для саммита в нормандском формате созданы и он состоится в столице Франции Париже.

Также РБК-Украина писало, что у Путина заявили, что возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца 2019 года сохраняется, поскольку наблюдаются определенные подвижки в процессе урегулирования на Донбассе.

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