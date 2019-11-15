В Раде исключают дальнейшее разведение на Донбассе до нормандского саммита

Фото: Александр Завитневич (УНИАН)

При этом Генштаб изучает возможность разведения на других участках

На сегодняшний день не планируется дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита "нормандской четверки". Об этом в интервью BBC News Украина заявил глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич.

По его словам, на сегодня Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта для дальнейшего разведения.

"Но никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили. Приказ четкий - три населенных пункта и далее ждем встречи нашего президента в нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении", - отметил Завитневич.

Он также добавил, что саммит "нормандской четверки" должен пройти до конца года.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

"По всей линии надо развести (войска - ред.), так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно надо сделать и как можно быстрее", - отметил Путин.