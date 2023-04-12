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У Зеленського після відео зі стратою звернулися до країн, які закликали "домовитися" з РФ

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Київ, Середа 12 квітня 2023 14:57
У Зеленського після відео зі стратою звернулися до країн, які закликали "домовитися" з РФ Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Після страти окупантами українського військового деякі країни, які пропонували Україні домовитися з РФ про "мир в обмін на землі", мають відчути реальний запах так званого "російського миру".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Російський військовий під запис із насолодою відрізає голову українському полоненому. Щоб довести свою тваринну сутність і ще раз переконати світ у кровожерливості РФ… Можливо, "миротворці", які цинічно пропонують нам "обмінювати землі на мир", нарешті відчують реальний запах "ru-миру"?" - написав Подоляк.

Страта українського військового

Нагадаємо, вчора, 11 квітня мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Росіяни відрізали голову військовому, зафільмували це на камеру та опублікували в мережі.

Зазначимо, що СБУ почала розслідування жорстокого вбивства українського полоненого.

Тим часом в Міноборони закликали українців не висувати свої припущення щодо того, кого могли вбити окупанти та наголосили, що компетентні органи встановлюють особу українського військового.

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