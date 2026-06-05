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У Зеленського після "переможних" заяв Путіна розповіли правду про економіку РФ

20:10 05.06.2026 Пт
3 хв
Путін зробив низку заяв, які не відповідають реальному стану справ у РФ
aimg Анастасія Никончук aimg Роман Кот
У Зеленського після "переможних" заяв Путіна розповіли правду про економіку РФ Фото: Володимир Путін (GettyImages)
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"Оптимістичні" заяви глави Кремля Володимира Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі різко розходяться з фактичними показниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Контраст між риторикою і реальністю

За словами Владислава Власюка, незважаючи на оптимістичні заяви Володимира Путіна щодо розширення економічних перспектив і стійкості, ключові макроекономічні індикатори вказують на протилежне.

Російська економіка дедалі більше набуває ознак системної кризи, яку в експертних оцінках уже порівнюють зі станом "держави-банкрута".

Падіння доходів і дефіцит бюджету

Власюк зазначає, що доходи федерального бюджету РФ скоротилися приблизно на 40% у річному вираженні, навіть на тлі високих світових цін на нафту. Сукупний бюджетний дефіцит, за його даними, перевищив 80 млрд доларів.

Додатковий тиск формується і на рівні регіонів: 71 із 85 суб'єктів РФ завершили минулий рік із дефіцитом, а їхній сумарний негативний баланс перевищив 34 млрд доларів.

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Інвестиції та бізнес-клімат

Окремо підкреслюється різке зниження довіри до російської економіки з боку зовнішніх інвесторів.

Частка іноземного капіталу в РФ, за оцінками, опустилася до 0,01%, що фактично свідчить про згортання зовнішньої інвестиційної участі.

Паралельно погіршується ситуація всередині бізнесу: понад 30% підприємців розглядають скорочення або закриття діяльності, ще близько третини - перехід у тіньовий сектор.

Серед причин називають посилення податкового навантаження та перебої з доступом до інтернету. Індекс ділової активності вперше з 2022 року пішов у негативну зону.

Фінансова система і торгівля

Додатковим сигналом тиску Власюк називає зростання проблемних кредитів до 12%, а також збільшення частки розрахунків готівкою, що свідчить про зниження довіри до банківської системи. На цьому тлі Центробанк РФ, за його даними, готується до виведення з ринку низки регіональних банків.

Істотно скоротилося і зовнішньоторговельне сальдо Росії - майже втричі з початку повномасштабної війни: з 337 до 125 млрд доларів.

Найбільші експортні компанії фіксують падіння доходів, а окремі держпроєкти стикаються з дефіцитом фінансування.

Підсумкові оцінки

Власюк підкреслює, що на тлі публічних заяв про "нові можливості" економічна статистика вказує на зворотну динаміку. За його оцінкою, санкційний тиск має накопичувальний ефект і поступово обмежує доступ російської економіки до інвестицій, технологій і ключових ринків.

Нагадуємо, що російський диктатор Володимир Путін прокоментував відкрите звернення президента України Володимира Зеленського, заявивши, що ознайомився з ним вранці 5 червня. За словами глави Кремля, він звернув увагу на низку ключових аспектів, що містяться в листі.

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