У Зеленского после "победных" заявлений Путина рассказали правду об экономике РФ

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Контраст между риторикой и реальностью

По словам Владислава Власюка, несмотря на оптимистичные заявления Владимира Путина о расширении экономических перспектив и устойчивости, ключевые макроэкономические индикаторы указывают на обратное.

Российская экономика все больше приобретает признаки системного кризиса, который в экспертных оценках уже сравнивают с состоянием "государства-банкрота".

Падение доходов и дефицит бюджета

Власюк отмечает, что доходы федерального бюджета РФ сократились примерно на 40% в годовом выражении, даже на фоне высоких мировых цен на нефть. Совокупный бюджетный дефицит, по его данным, превысил 80 млрд долларов.

Дополнительное давление формируется и на уровне регионов: 71 из 85 субъектов РФ завершили прошлый год с дефицитом, а их суммарный отрицательный баланс превысил 34 млрд долларов.

Инвестиции и бизнес-климат

Отдельно подчеркивается резкое снижение доверия к российской экономике со стороны внешних инвесторов.

Доля иностранного капитала в РФ, по оценкам, опустилась до 0,01%, что фактически говорит о сворачивании внешнего инвестиционного участия.

Параллельно ухудшается ситуация внутри бизнеса: более 30% предпринимателей рассматривают сокращение или закрытие деятельности, еще около трети - переход в теневой сектор.

Среди причин называются усиление налоговой нагрузки и перебои с доступом к интернету. Индекс деловой активности впервые с 2022 года ушел в отрицательную зону.

Финансовая система и торговля

Дополнительным сигналом давления Власюк называет рост проблемных кредитов до 12%, а также увеличение доли расчетов наличными, что свидетельствует о снижении доверия к банковской системе. На этом фоне Центробанк РФ, по его данным, готовится к выводу с рынка ряда региональных банков.

Существенно сократилось и внешнеторговое сальдо России — почти в три раза с начала полномасштабной войны: с 337 до 125 млрд долларов.

Крупнейшие экспортные компании фиксируют падение доходов, а отдельные госпроекты сталкиваются с дефицитом финансирования.

Итоговые оценки

Власюк подчеркивает, что на фоне публичных заявлений о "новых возможностях" экономическая статистика указывает на обратную динамику. По его оценке, санкционное давление носит накопительный эффект и постепенно ограничивает доступ российской экономики к инвестициям, технологиям и ключевым рынкам.