У Зеленського підтримали комплексний підхід нових санкції ЄС проти Росії

Нові санкції ЄС є комплексними

Обмеження застосовано не лише до безпосереднього виробника навігаційного модуля "Комета" для "Шахедів/Гераней" та балістичних ракета "Іскандер-М".

А також до всієї корпоративної структури, яка забезпечує його:

розробку,

виробництво,

управління,

фінансування.

"Пакет є відповіддю ЄС на масовані обстріли Росією України 1 та 5 липня", - уточнив Власюк.

Уповноважений президента додав, що саме такий підхід є найбільш ефективним.

Він ускладнює можливості для обходу санкцій через:

зміну структури власності,

перерозподіл виробництва,

використання пов'язаних компаній.

Хто у санкційних списках

До списку увійшли підприємства групи ABS Electro, які виконують різні функції:

координують діяльність підприємств,

управляють активами,

здійснюють розробку й виробництво електронних компонентів.

Санкції також запроваджено проти Ірини Харісової, яка очолює раду директорів "АБС Електро" та керує компаніями, що беруть участь у виробництві навігаційного модуля "Комета".

"Такий комплексний підхід посилює персональну відповідальність керівників підприємств, які забезпечують виробництво озброєння, що використовується для ударів по Україні", - зазначив Власюк.

Окреме значення має включення до санкцій АТ "АБС ЗЕІМ Автоматизація", вважає він.

Компанія не лише входить до групи ABS Electro, а й постачає обладнання для:

нафтопереробних,

сховищних,

транспортних об'єктів великих російських нафтогазових компаній.

"Це ще раз підтверджує, що російський військово-промисловий комплекс спирається на широку мережу підприємств, які працюють у стратегічних секторах економіки", - каже Власюк.

Санкції ЄС скоординовані з Україною

За словами посадовця, всі фізична та юридичні особи, яких санкціонував ЄС, Україна включила до свого пакета обмежень ще 14 березня 2026 року.

"Це свідчить про ефективність українських санкційних напрацювань і поглиблення координації з європейськими партнерами", - каже Власюк.

Чим швидше такі рішення синхронізуються між країнами санкційної коаліції, тим менше можливостей Росія матиме для збереження виробництва критично важливих компонентів свого озброєння, резюмував він.