У Зеленського підтримали комплексний підхід нових санкції ЄС проти Росії

Запроваджені 17 липня Євросоюзом нові обмеження для РФ є важливим кроком у посиленні тиску на російський військово-промисловий комплекс.
Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.
Обмеження застосовано не лише до безпосереднього виробника навігаційного модуля "Комета" для "Шахедів/Гераней" та балістичних ракета "Іскандер-М".
А також до всієї корпоративної структури, яка забезпечує його:
"Пакет є відповіддю ЄС на масовані обстріли Росією України 1 та 5 липня", - уточнив Власюк.
Уповноважений президента додав, що саме такий підхід є найбільш ефективним.
Він ускладнює можливості для обходу санкцій через:
До списку увійшли підприємства групи ABS Electro, які виконують різні функції:
Санкції також запроваджено проти Ірини Харісової, яка очолює раду директорів "АБС Електро" та керує компаніями, що беруть участь у виробництві навігаційного модуля "Комета".
"Такий комплексний підхід посилює персональну відповідальність керівників підприємств, які забезпечують виробництво озброєння, що використовується для ударів по Україні", - зазначив Власюк.
Окреме значення має включення до санкцій АТ "АБС ЗЕІМ Автоматизація", вважає він.
Компанія не лише входить до групи ABS Electro, а й постачає обладнання для:
"Це ще раз підтверджує, що російський військово-промисловий комплекс спирається на широку мережу підприємств, які працюють у стратегічних секторах економіки", - каже Власюк.
За словами посадовця, всі фізична та юридичні особи, яких санкціонував ЄС, Україна включила до свого пакета обмежень ще 14 березня 2026 року.
"Це свідчить про ефективність українських санкційних напрацювань і поглиблення координації з європейськими партнерами", - каже Власюк.
Чим швидше такі рішення синхронізуються між країнами санкційної коаліції, тим менше можливостей Росія матиме для збереження виробництва критично важливих компонентів свого озброєння, резюмував він.
Нагадаємо, сьогодні Євросоюз уперше ввів санкції проти РФ через смертоносні обстріли Києва. Обмеження направлені проти 5 підприємств і однієї фізичної особи.
В уряді Греції заявили ЗМІ, що будь-які нові санкції проти РФ мають бути ретельно збалансованими. Тому ця країна не підтримує 21-ий пакет обмежень для країни-агресорки.