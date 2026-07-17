ua en ru
Пт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

ЄС уперше ухвалив санкції проти Росії за масовані обстріли Києва

15:35 17.07.2026 Пт
2 хв
Євросоюз прийняв новий мініпакет антиросійських санкцій
aimg Олена Бджола
ЄС уперше ухвалив санкції проти Росії за масовані обстріли Києва Фото: засідання Ради ЄС у Брюсселі 17 липня (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Євросоюз уперше ввів санкції проти РФ через смертоносні обстріли Києва. Тільки 2 липня Росія вбила у столиці України 31 людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення на сайті Ради ЄС.

ЄС ухвалив нові санкції проти ВПК Росії

17 липня Євросоюз погодив шість пунктів обмежень, пов'язаних з масованими ударами Росії по Києву.

"Через нещодавні смертельні удари РФ по Києву у ніч на 1 та 5 липня 2026 року та жорстоку військову кампанію, навмисно спрямовану проти цивільної інфраструктури, Рада вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо однієї особи та п'яти організацій", - йдеться у заяві.

Ці суб'єкти є частиною російського військово-промислового комплексу, зокрема, займаються виробництвом безпілотників.

Усі п'ять перелічених організацій входять до групи компаній ABS Electro:

  • "АБС ЗЕіМ Автоматизація",
  • "Ессет Автоматизація",
  • "ВНДІР",
  • "Ессет Електро",
  • "Сокол Ессет".

Єдиною фізичною особою у списку є Ірина Харісова, голова правління групи компаній ABS Electro та директор кількох компаній цієї групи.

Відповідні правові акти були опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Що відомо про компанію ABS Electro

Компанія розробляє та виробляє електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для ведення війни за допомогою безпілотників.

Ці підприємства сприяють розробці систем, які підвищують можливості російських дронів "Шахед" і "Герань". Також вони збільшують їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Низка компаній виробляє автоматизовані системи керування для енергетичного сектору, що приносить значні прибутки РФ.

Нагадаємо, що Греція не підтримує новий 21-й пакет санкцій проти Росії. Причина - заборона на експорт російського газу до третіх країн може послабити позиції компаній у Європі.

15 липня, під час засідання Комітету постійних представників ЄС, рішення щодо нових санкцій проти РФ так і не прийняли.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Київ Російська Федерація Україна Санкції проти Росії
Новини
У Києві другий день проходить протест через відставку Федорова
У Києві другий день проходить протест через відставку Федорова
Аналітика
Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus