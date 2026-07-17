У Зеленского поддержали комплексный подход новых санкций ЕС против России

Новые санкции ЕС являются комплексными

Ограничения применили не только к непосредственному производителю навигационного модуля "Комета" для "Шахедов/Гераней" и баллистическим ракетам "Искандер-М".

А также ко всей корпоративной структуре, которая обеспечивает его:

разработку,

производство,

управление,

финансирование.

"Пакет - ответ ЕС на массированные обстрелы Россией Украины 1 и 5 июля", - уточнил Власюк.

Уполномоченный президента добавил, что именно такой подход наиболее эффективен.

Он усложняет возможности для обхода санкций из-за:

изменение структуры собственности,

перераспределения производства,

использования связанных компаний.

Кто в санкционных списках

В список вошли предприятия группы ABS Electro, выполняющие различные функции:

координируют деятельность предприятий,

управляют активами,

делают разработку и производство электронных компонентов.

Санкции также введены против Ирины Харисовой, которая возглавляет совет директоров "АБС Электро" и управляет компаниями, участвующими в производстве навигационного модуля "Комета".

"Такой комплексный подход усиливает персональную ответственность руководителей предприятий, обеспечивающих производство вооружения, используемого для ударов по Украине", - отметил Власюк.

Отдельное значение имеет включение в санкции АО "АБС ЗЕИМ Автоматизация", считает он.

Компания не только входит в группу ABS Electro, но и поставляет оборудование для:

нефтеперерабатывающих,

хранилищных,

транспортных объектов крупных российских нефтегазовых компаний

"Это еще раз подтверждает, что российский военно-промышленный комплекс опирается на широкую сеть предприятий, работающих в стратегических секторах экономики", – говорит Власюк.

Санкции ЕС скоординированы с Украиной

По словам чиновника, все физические и юридические лица, санкционированные ЕС, Украина включила в свой пакет ограничений еще 14 марта 2026 года.

"Это свидетельствует об эффективности украинских санкционных наработок и углублении координации с европейскими партнерами", - говорит Власюк.

Чем быстрее такие решения синхронизируются между странами санкционной коалиции, тем меньше возможностей у России будет для сохранения производства критически важных компонентов своего вооружения, резюмировал он.