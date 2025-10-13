У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США

Візит делегації України до США

Раніше посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що у Вашингтоні сьогодні починається щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, у якому візьме участь українська делегація.

Раніше візит делегації до США анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, серед ключових тем: ППО, енергетика, санкційні кроки, а також переговорний трек. Питання заморожених активів з США також буде обговорюватися.

"Ми вдячні США і президенту (Дональду – ред.) Трампу. Співробітництво з США продовжується. Команда на чолі з премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу (Андрієм – ред.) Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики (Владиславом – ред.) Власюком буде на початку наступного тижня в США", - зазначив Зеленський.