UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США

Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українська делегація, очолювана прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, вже прямує до Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

За його словами, тиждень буде насиченим, а попереду - багато важливої роботи. Серед головних тем візиту: посилення протиповітряної оборони та ударних спроможностей України, зміцнення енергетичної стійкості напередодні зими, а також посилення санкційного тиску на Росію.

"Кінцева мета незмінна - досягнення сталого та справедливого миру для України шляхом примусу Росії до завершення війни", - наголосив Єрмак.

Візит делегації України до США

Раніше посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що у Вашингтоні сьогодні починається щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, у якому візьме участь українська делегація.

Раніше візит делегації до США анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, серед ключових тем: ППО, енергетика, санкційні кроки, а також переговорний трек. Питання заморожених активів з США також буде обговорюватися.

"Ми вдячні США і президенту (Дональду – ред.) Трампу. Співробітництво з США продовжується. Команда на чолі з премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу (Андрієм – ред.) Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики (Владиславом – ред.) Власюком буде на початку наступного тижня в США", - зазначив Зеленський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиАндрій ЄрмакЮлія СвириденкоВійна в Україні