У Зеленского озвучили главную цель визита украинской делегации в США

Визит делегации Украины в США

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что в Вашингтоне сегодня начинается ежегодная финансовая неделя МВФ и Всемирного банка, в которой примет участие украинская делегация.

Ранее визит делегации в США анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, среди ключевых тем: ПВО, энергетика, санкционные шаги, а также переговорный трек. Вопрос замороженных активов с США также будет обсуждаться.

"Мы благодарны США и президенту (Дональду - ред.) Трампу. Сотрудничество с США продолжается. Команда во главе с премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса (Андреем - ред.) Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике (Владиславом - ред.) Власюком будет в начале следующей недели в США", - отметил Зеленский.