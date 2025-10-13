RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

У Зеленского озвучили главную цель визита украинской делегации в США

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, уже направляется в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, неделя будет насыщенной, а впереди - много важной работы. Среди главных тем визита: усиление противовоздушной обороны и ударных возможностей Украины, укрепление энергетической устойчивости накануне зимы, а также усиление санкционного давления на Россию.

"Конечная цель неизменна - достижение устойчивого и справедливого мира для Украины путем принуждения России к завершению войны", - подчеркнул Ермак.

 

Визит делегации Украины в США

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что в Вашингтоне сегодня начинается ежегодная финансовая неделя МВФ и Всемирного банка, в которой примет участие украинская делегация.

Ранее визит делегации в США анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, среди ключевых тем: ПВО, энергетика, санкционные шаги, а также переговорный трек. Вопрос замороженных активов с США также будет обсуждаться.

"Мы благодарны США и президенту (Дональду - ред.) Трампу. Сотрудничество с США продолжается. Команда во главе с премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса (Андреем - ред.) Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике (Владиславом - ред.) Власюком будет в начале следующей недели в США", - отметил Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАндрей ЕрмакЮлия СвириденкоВойна в Украине