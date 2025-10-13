Українська делегація у Вашингтоні: головні теми зустрічей з МВФ і США

У Вашингтоні сьогодні починається щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, у якому візьме участь українська делегація.

Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.

"Продовжимо діалог у розвиток домовленостей між президентами України та США", - наголосила Стефанішина.

Українська делегація планує низку двосторонніх зустрічей з представниками Адміністрації США та Конгресу.

"Підготували насичену програму зустрічей - від двосторонніх переговорів із Конгресом до круглого столу на підтримку України у Світовому банку", - повідомила посол.

Також обговорюватиметься підтримка енергетичної стійкості України та подальша фінансова допомога.

За словами Стефанішиної, окремий компонент візиту присвячено поглибленню співпраці України та США у сфері безпеки й посиленню тиску на Росію.

До складу делегації увійшли прем’єр-міністр Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Нацбанку Андрій Пишний, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

За її словами, програма візиту передбачає участь у ключових економічних дискусіях і зустрічах високого рівня.

Нова програма з МВФ

Чинна програма МВФ з Україною розрахована на 2023-2027 роки. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко звернулася до МВФ із проханням про нову програму. МВФ схиляється до того, щоб замість чинної підготувати нову програму з Україною.

Україна і МВФ вже почали обговорювати параметри нової програми. Рішення залежатиме від домовленостей щодо реформ і фінансування.