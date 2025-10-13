ua en ru
Українська делегація у Вашингтоні: головні теми зустрічей з МВФ і США

Україна, Понеділок 13 жовтня 2025 08:58
Українська делегація у Вашингтоні: головні теми зустрічей з МВФ і США Фото: українська делегація прибуде до Вашингтону (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Вашингтоні сьогодні починається щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, у якому візьме участь українська делегація.

Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.

За її словами, програма візиту передбачає участь у ключових економічних дискусіях і зустрічах високого рівня.

До складу делегації увійшли прем’єр-міністр Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Нацбанку Андрій Пишний, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Основні напрями візиту

За словами Стефанішиної, окремий компонент візиту присвячено поглибленню співпраці України та США у сфері безпеки й посиленню тиску на Росію.

Також обговорюватиметься підтримка енергетичної стійкості України та подальша фінансова допомога.

"Підготували насичену програму зустрічей - від двосторонніх переговорів із Конгресом до круглого столу на підтримку України у Світовому банку", - повідомила посол.

Зустрічі з американськими партнерами та бізнесом

Українська делегація планує низку двосторонніх зустрічей з представниками Адміністрації США та Конгресу.

Також обов’язковим елементом візиту стане зустріч із представниками американського бізнесу.

"Продовжимо діалог у розвиток домовленостей між президентами України та США", - наголосила Стефанішина.

Нова програма з МВФ

Чинна програма МВФ з Україною розрахована на 2023-2027 роки. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко звернулася до МВФ із проханням про нову програму. МВФ схиляється до того, щоб замість чинної підготувати нову програму з Україною.

Україна і МВФ вже почали обговорювати параметри нової програми. Рішення залежатиме від домовленостей щодо реформ і фінансування.

МВФ Вашингтон
