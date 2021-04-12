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Норвегия призвала Россию прекратить наращивание войск на украинских границах

Новина українською → Осло, Понедельник 12 апреля 2021 20:02
Норвегия призвала Россию прекратить наращивание войск на украинских границах Фото: Ине Эриксен Сорейде (flickr.com/hoyre)
Автор: РБК-Украина

Правительство Норвегии выразило обеспокоенность обострением ситуации на Донбассе. При этом власти призвали Россию прекратить наращивание сил на границах с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии.

"Норвегия серьезно обеспокоена стремительным ухудшением ситуации в Украине и вокруг Украины. Норвегия призывает Россию снизить напряжение, немедленно изменив передвижение сил и воспользовавшись своим влиянием на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для соблюдения режима тишины на востоке Украины", - заявила министр иностранных дел Ине Эриксен Сорейде.

В ведомстве отмечают, что в последние недели Москва увеличивает напряжение, осуществляя масштабные передвижения войск, что сопровождается резким ростом количества нарушений режима "тишины" со стороны боевиков на Донбассе, которых Россия поддерживает оружием, оборудованием и персоналом.

МИД подчеркивает, что российская оккупация Крыма и его милитаризация, включая последние передвижения войск, являются нарушениями суверенитета и территориальной целостности Украины согласно международному праву.

В заявлении подчеркивают, что масштабное передвижение российских войск рядом с украинской границей является сознательным обострением напряжения, что противоречит обязательствам России как страны-участницы ОБСЕ.

Ведомство также отмечает, что Россия не захотела принять участие во встрече в рамках Венского документа ОБСЕ, которая состоялась 10 апреля.

"К сожалению, в прогрессе, достигнутом путем усиления режима тишины на востоке Украины, начиная с 27 июля 2020 года, начался откат в связи с последними действиями РФ и вооруженных формирований, которые она поддерживает. Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и с доброй волей искать мирный способ урегулирования, начиная с восстановления режима тишины", - отметила глава МИД Норвегии.

Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

Позже стало известно, что США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

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