У Зеленского ответили на заявление "властей" Крыма о поставках воды

Фото: Антон Кориневич (humanrights.org.ua)

Кориневич заявил, что Крым является территорией Украины, а не территорией РФ

Киев на заявление крымских "властей" о поставках воды ответил, что вопросы, связанные с Крымом, может ставить только Украина. Об этом написал постоянный представитель главы украинского государства в АРК Антон Кориневич в Facebook.

Кориневич заявил, что Крым является территорией Украины, а не территорией РФ.

"Поэтому РФ не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина", - написал он.

По его словам, Киев имеет право перекрыть технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины.

"По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы", - добавил он.

Напомним, российские власти аннексированного Крыма намерены инициировать переговоры с украинской властью, чтобы просить пустить на полуостров воду из реки Днепр. Планируется обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной " о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России".

Отметим, что в сентябре 2018 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что возобновление подачи воды в Крым возможно после признания Российской Федерацией факта аннексии украинского полуострова.