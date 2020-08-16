У Зеленского ответили на обвинения Лукашенко по выборам

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Украина якобы "приказывает" провести новые выборы, является ложью. Киев также снова упрекнул Минск в выдаче "вагнеровцев" российской стороне.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента Украины в Telegram.

В частности, у президента Украины Владимира Зеленского посоветовали Лукашенко быть корректным и взвешенным в публичных формулировках, "независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься".

"Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательная провокационная поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?", - отметили в Офисе.

Подчеркивается, что Украина не вмешивается в решение вопросов о выборах. При этом украинская сторона отмечает, что несправедливые обвинения в адрес руководства другой страны может вызвать еще большее недоверие внутри самой Беларуси.

"В-третьих, официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот же выбор государства, который однозначно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим", - отметили в Офисе и добавили, что власти Беларуси должны уважать права граждан на жизнь, здоровье и свободу.

Отметим, на сегодняшнем митинге в Минске Лукашенко заявил, что Литва, Латвия, Польша и Украина якобы приказывают провести новые выборы в Беларуси.

Напомним, Лукашенко также отверг возможность новых выборов в стране, заявив, что НАТО якобы наращивает силы возле границ Беларуси.

Ранее Зеленский уже отреагировал на выдачу России боевиков частной военной компании "Вагнера", назвав этот поступок пренебрежением к доверию украинской стороны.