"Хотите свободы, скажите, какой?": Основные заявления Лукашенко на митинге

Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)

Лукашенко обратился к участникам провластного митинга в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил перед участниками провластного митинга, организованного в Минске за несколько часов до анонсированного оппозицией Марша свободы. Подробнее о заявлениях Лукашенко - в материале РБК-Украина.

"Спасибо, что терпите меня четверть века"

"Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века мы смогли защитить свою страну...Спасибо вам, минчане, за то, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции", - заявил Лукашенко.

Он также заявил, что "на митингах и площадях, и, к сожалению, в парламенте, мы уничтожили свою огромную великую империю. Мы получили кровавый обрубок этой империи".

"Хотите реформ, скажите, каких, завтра начнем"

"Хочу обратиться, называя их на вы, к тем, кто сегодня заблудший, кто сегодня дезориентирован. Я хочу спросить у вас: чего хотите вы сейчас? Вы хотите свободы, скажите, какой? Вы хотите перемен - каких, что будем менять? Вы хотите реформ, скажите, каких, завтра начнем", - заявил Лукашенко.

Лукашенко отверг проведение повторных выборов

"Танки и самолеты в 15 минутах от наших границ. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах. Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как государство, как народ, как нация", - добавил он.

По словам Лукашенко, выборы в Беларуси уже состоялись и "не может быть больше 80% фальсификаций".

"Я здесь стою не потому, что я крепко вцепился за власть"

"Они кричат мне "Уходи!". Не вопрос. Я здесь стою не потому, что я крепко вцепился за власть. Я отдал свою молодость и лучшие годы служению нашей родине. Не вопрос. Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим и сядем на площади. Чего и кого здесь будем ждать? Уголовников и бандитов выпустить. Не вопрос. Но убивати и обдирать они будут нас и наших детей", - заявил он.

"Загубите первого президента - это будет начало вашего конца"

"Загубите не Лукашенко. Загубите первого президента - это будет начало вашего конца. Вы всегда будете как в Украине, как в други странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого", - считает Лукашенко.