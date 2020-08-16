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Лукашенко отверг повторные выборы: не может быть больше 80% фальсификаций

Минск, Воскресенье 16 августа 2020 14:27
Лукашенко отверг повторные выборы: не может быть больше 80% фальсификаций
Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Лукашенко заявил, что выборы состоялись

Президент Беларуси Александр Лукашенко отверг повторные выборы. Об этом он заявил в ходе выступления перед участниками провластного митинга в Минске.

"Выборы состоялись, не может быть больше 80% фальсификаций. Нас хотят ослабить, кто будет проводить эти выборы? Бандиты и урки", - заявил он.

Лукашенко также призвал оппозицию не трогать врачей и журналистов государственных СМИ, иначе "получите сполна"

"Я вас предупреждал: выборы будут интересными, а после выборов - еще интереснее. Как в воду глядел. Я вас позвал, чтобы защитить страну", - добавил он.

Напомним, в пятницу, 14 августа, ЦИК Беларуси объявил официальные результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80,1% голосов, тогда как Светлана Тихановская - 10,1%.

Выборы в Беларуси состоялись в прошлое воскресенье, 9 августа. Вечером в тот же день были озвучены предварительные результаты выборов, согласно которым побеждал Лукашенко. Глава ЦИК страны заявляла, что официальные результаты существенно от предварительных отличаться не будут.

После закрытия избирательных участков по всей Беларуси начались акции протестов, которые продолжаются до сих пор. Одним из требований демонстрантов являются перевыборы, поскольку они заявляют о массовой фальсификации на прошедших выборах.

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