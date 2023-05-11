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У Зеленського оцінили вплив можливої поразки Ердогана на позицію Туреччини щодо України

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Туреччина зайняла позицію нейтралітету щодо посередництва між Україною та Росією. Президентські вибори в країні не мають вплинути на позицію Туреччини.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Мені здається, що Туреччина зайняла ту позицію, якої буде дотримуватися. Позиція нейтралітету, позиція активного посередництва по гуманітарним складовим... Туреччина безпосередньо допомагає нам з обміном полонених, вирішує ще низку питань", - заявив Подоляк.

На його думку, результати президентських виборів не мають вплинути на турецьку позицію щодо України та РФ.

Нагадаємо, у середу, 10 травня, у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди".

Додамо, переговори заступників міністрів оборони України, Туреччини та Росії щодо продовження "зернової угоди" були заплановані на 5 травня, але їх перенесли.

Додамо, як нещодавно заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, "зернову угоду" можуть продовжити ще на два місяці.

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