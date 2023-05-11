У Зеленського оцінили вплив можливої поразки Ердогана на позицію Туреччини щодо України

Туреччина зайняла позицію нейтралітету щодо посередництва між Україною та Росією. Президентські вибори в країні не мають вплинути на позицію Туреччини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
"Мені здається, що Туреччина зайняла ту позицію, якої буде дотримуватися. Позиція нейтралітету, позиція активного посередництва по гуманітарним складовим... Туреччина безпосередньо допомагає нам з обміном полонених, вирішує ще низку питань", - заявив Подоляк.
На його думку, результати президентських виборів не мають вплинути на турецьку позицію щодо України та РФ.
Нагадаємо, у середу, 10 травня, у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди".
Додамо, переговори заступників міністрів оборони України, Туреччини та Росії щодо продовження "зернової угоди" були заплановані на 5 травня, але їх перенесли.
Додамо, як нещодавно заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, "зернову угоду" можуть продовжити ще на два місяці.
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