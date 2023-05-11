У Зеленского оценили влияние возможного поражения Эрдогана на позицию Турции по Украине

Турция заняла позицию нейтралитета по посредничеству между Украиной и Россией. Президентские выборы в стране не могут повлиять на позицию Турции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.