У Зеленського оцінили перспективу мобілізації з 18 років

Журналіст задав питання Буданову щодо так званої бусифікації в Україні, коли чоловіків силоміць тягнуть до автівок працівники ТЦК. Той у відповідь сказав, що, хоча такі методи іноді виглядають погано, до захисту держави задіяні всі.

"Нашій стороні потрібен людський капітал, я б хотів сказати, але зрештою, було б справедливо назвати це людським ресурсом. Набір добровольців неможливий, щоб покрити необхідну для армії кількість. В принципі, для такої кількості людей, після 12,5 років війни, нема за що добровольцем займатися. Це міжнародна, внутрішня війна.Тобто, всі залучені до захисту суверенітету та незалежності України", - сказав посадовець.

Тому, за словами Буданова, без мобілізації в такому випадку неможливо.

"Те, що, як то кажуть, місцями виглядає погано, я з цим згоден. Ми намагаємося з цим боротися, і я над цим працюю", - заявив глава ОП.

При цьому він визнав, що поки існує військовий режим і мобілізація, такі випадки все ще будуть мати місце.

Відповів глава ОП і щодо мобілізації людей віком 18-25 років, про що тривалий час йде мова.

"Якщо ми просто заберемо всю молодь 18-25 років за механізмом мобілізації, ми знищимо саме майбутнє нашої держави, цілого покоління", - підсумував Буданов.