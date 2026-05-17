UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У Зеленського оцінили перспективу мобілізації з 18 років

03:25 17.05.2026 Нд
2 хв
За словами глави ОП, набір добровольців неможливий, щоб покрити необхідну для армії кількість військових
aimg Юлія Маловічко
Фото: очільник голови ОП Кирило Буданов (Getty Images)

У разі мобілізації в Україні молоді у віці 18-25 років влада знищить майбутнє своєї держави і цілого поколінння, тому такий варіант поки не розглядається.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов для The Times.

Читайте також: Мобілізацію в Києві посилили: кількість груп оповіщення збільшили на 40%

Журналіст задав питання Буданову щодо так званої бусифікації в Україні, коли чоловіків силоміць тягнуть до автівок працівники ТЦК. Той у відповідь сказав, що, хоча такі методи іноді виглядають погано, до захисту держави задіяні всі.

"Нашій стороні потрібен людський капітал, я б хотів сказати, але зрештою, було б справедливо назвати це людським ресурсом. Набір добровольців неможливий, щоб покрити необхідну для армії кількість. В принципі, для такої кількості людей, після 12,5 років війни, нема за що добровольцем займатися. Це міжнародна, внутрішня війна.Тобто, всі залучені до захисту суверенітету та незалежності України", - сказав посадовець.

Тому, за словами Буданова, без мобілізації в такому випадку неможливо.

"Те, що, як то кажуть, місцями виглядає погано, я з цим згоден. Ми намагаємося з цим боротися, і я над цим працюю", - заявив глава ОП.

При цьому він визнав, що поки існує військовий режим і мобілізація, такі випадки все ще будуть мати місце.

Відповів глава ОП і щодо мобілізації людей віком 18-25 років, про що тривалий час йде мова.

"Якщо ми просто заберемо всю молодь 18-25 років за механізмом мобілізації, ми знищимо саме майбутнє нашої держави, цілого покоління", - підсумував Буданов.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Кирило Буданов пообіцяв боротися з "ексцесами" під час мобілізації всіма можливими засобами, однак зазначив, що набір людей на службу все ж триватиме.

Також ми писали, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді висловився за зміну підходів до мобілізації та наголосив на неприпустимості силових методів із боку ТЦК.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кирило БудановМобілізація в Україні