У Зеленского оценили перспективу мобилизации с 18 лет

03:25 17.05.2026 Вс
2 мин
По словам главы ОП, набор добровольцев невозможен, чтобы покрыть необходимое для армии количество военных
aimg Юлия Маловичко
Фото: глава главы ОП Кирилл Буданов (Getty Images)

В случае мобилизации в Украине молодежи в возрасте 18-25 лет власть уничтожит будущее своего государства и целого поколения, поэтому такой вариант пока не рассматривается.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов для The Times.

Читайте также: Мобилизацию в Киеве усилили: количество групп оповещения увеличили на 40%

Журналист задал вопрос Буданову относительно так называемой бусификации в Украине, когда мужчин силой тянут к автомобилям работники ТЦК. Тот в ответ сказал, что, хотя такие методы иногда выглядят плохо, к защите государства задействованы все.

"Нашей стороне нужен человеческий капитал, я бы хотел сказать, но в конце концов, было бы справедливо назвать это человеческим ресурсом. Набор добровольцев невозможен, чтобы покрыть необходимое для армии количество. В принципе, для такого количества людей, после 12,5 лет войны, не за что добровольцем заниматься. Это международная, внутренняя война, то есть, все привлечены к защите суверенитета и независимости Украины", - сказал чиновник.

Поэтому, по словам Буданова, без мобилизации в таком случае невозможно.

"То, что, как говорится, местами выглядит плохо, я с этим согласен. Мы пытаемся с этим бороться, и я над этим работаю", - заявил глава ОП.

При этом он признал, что пока существует военный режим и мобилизация, такие случаи все еще будут иметь место.

Ответил глава ОП и относительно мобилизации людей возрастом 18-25 лет, о чем длительное время идет речь.

"Если мы просто заберем всю молодежь 18-25 лет по механизму мобилизации, мы уничтожим само будущее нашего государства, целого поколения", - подытожил Буданов.

Напомним, в этом же интервью Кирилл Буданов пообещал бороться с "эксцессами" во время мобилизации всеми возможными средствами, однако отметил, что набор людей на службу будет продолжаться.

Также мы писали, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди высказался за изменение подходов к мобилизации и отметил недопустимость силовых методов со стороны ТЦК.

