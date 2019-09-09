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У Зеленского оценили вероятность нового обмена пленными до конца года

Новости » Политика    09.09.2019 - 09:37
У Зеленского оценили вероятность нового обмена пленными до конца года
Фото: освобожденные украинцы в аэропорту "Борисполь" (РБК-Украина)

У Зеленского надеются на еще один обмен пленными до конца года

В команде президента Украины Владимира Зеленского работают над возможностью проведения нового обмена пленными с Россией до конца 2019 года. Об этом сообщил помощник президента Андрей Ермак в интервью "УП".

Так, отвечая на вопрос, можно ли надеяться на еще один обмен пленными между Киевом и Москвой, Ермак сообщил, что в команде президента работают над этим вопросом.

"Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой", - рассказал помощник Зеленского.

Напомним, ранее советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон ожидает от России выдачу еще большего количества украинских граждан, после успешного обмена пленными.

Также к дальнейшим действиям в процессе освобождение заложников между Украиной и Россией призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В ООН надеются, что успешный обмен пленными "станет положительным шагом для налаживания конструктивного диалога", а также урегулирования ситуации на Донбассе.

Отметим, что 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией по формуле "35 на 35". В Украину вернулись 24 украинские моряки, которые были захвачены в Керченском проливе, а также 11 политзаключенных.

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