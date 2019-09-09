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Советник Трампа назвал дальнейшие ожидания США после обмена между Украиной и РФ

Новости » Общество    09.09.2019 - 00:10
Советник Трампа назвал дальнейшие ожидания США после обмена между Украиной и РФ
Фото: возвращение украинцев домой (РБК-Украина)

США выступают за продолжение возврата Украине заключенных в РФ

Соединенные Штаты ожидают, что Россия после обмена пленными выдаст еще больше украинских граждан. Об этом заявил советник по безопасности президента США - Джон Болтон, передает РБК-Украина.

Масштабный обмен РФ с Украиной удерживаемыми гражданами, который состоялся 7 сентября, Болтон назвал главным событием.

"Этот обмен пленными является основным событием. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединятся со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины", - написал Болтон в Twitter.

Советник Трампа назвал дальнейшие ожидания США после обмена между Украиной и РФ

Напомним, генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш поприветствовал обмен удерживаемыми между Киевом и Москвой и выразил надежду на дальнейшее урегулирование войны на Донбассе.

Ранее РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты приветствуют сообщение об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией, в обмен на 35 заключенных, переданных Украиной.

Как отмечается в заявлении, США последовательно призывали освободить 24 украинских моряков, задержанных Россией после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также на Олега Сенцова и других политических заключенных.

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