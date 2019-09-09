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У Зеленського оцінили можливість нового обміну полоненими до кінця року

Новини » Політика    09.09.2019 - 09:37
У Зеленського оцінили можливість нового обміну полоненими до кінця року
Фото: звільнені українці в аеропорту "Бориспіль" (РБК-Україна)

У Зеленського сподіваються на ще один обмін полоненими до кінця року

У команді президента України Володимира Зеленського працюють над можливістю проведення нового обміну полоненими з Росією до кінця 2019 року. Про це повідомив помічник президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "УП".

Так, відповідаючи на запитання, чи можна сподіватися на ще один обмін полоненими між Києвом та Москвою, Єрмак повідомив, що в команді президента працюють над цим питанням.

"Президент поставив чітку задачу всім, щоб все це відбувалось дуже швидко. І може навіть зі ще швидшою динамікою", - розповів помічник Зеленського.

Нагадаємо, раніше радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон очікує від Росії видачу ще більшої кількості українських громадян, після успішного обміну полоненими.

Також до подальших дій у процесі звільнення заручників між Україною та Росією закликав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. В ООН сподіваються, що успішний обмін полоненими "стане позитивним кроком для налагодження конструктивного діалогу", а також врегулювання ситуації на Донбасі.

Зазначимо, що 7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією за формулою "35 на 35". В Україну повернулися 24 українських моряки, які були захоплені в Керченській протоці, а також 11 політв'язнів.

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