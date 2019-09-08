ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Генсек ООН призвал к дальнейшим действиям по обмену пленными между Украиной и РФ

Новости » Общество    08.09.2019 - 21:38
Генсек ООН призвал к дальнейшим действиям по обмену пленными между Украиной и РФ
Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)

Антониу Гутерриш поприветствовал обмен удерживаемыми между Киевом и Москвой

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш поприветствовал обмен удерживаемыми между Киевом и Москвой и выразил надежду на дальнейшее урегулирование войны на Донбассе. Об этом говорится в заявлении представителя Гутерриша Стефана Дуджаррика.

По его словам, Гутерриш надеется, что обмен "может послужить положительным шагом к укреплению общей уверенности и усилению устойчивого и конструктивного диалога на всех уровнях с расчетом на проторение пути к окончательному урегулированию конфликта" на Донбассе.

Кроме того, Гутерриш призвал все причастные стороны "к дальнейшим действиям в том же духе, чтобы обеспечить длительный импульс усилиям, которые прилагает "нормандская четверка".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты приветствуют сообщение об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией, в обмен на 35 заключенных, переданных Украиной.

Как отмечается в заявлении, США последовательно призывали освободить 24 украинских моряков, задержанных Россией после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также на Олега Сенцова и других политических заключенных.

В ООН опубликовали доклад о нарушении прав человека в Крыму Совбез ООН в сентябре возглавит Россия
Новости Украины ООНАнтониу Гутерриш
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь