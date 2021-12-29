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У Зеленского оценили возможность досрочных выборов Рады

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Киев, Среда 29 декабря 2021 09:05
У Зеленского оценили возможность досрочных выборов Рады Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что для актуализации темы досрочных выборов нужны юридические основания и существенные политические кризисы. Ни первого, ни второго на сегодняшний день нет.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой".

По его словам, разговоры о досрочных выборах парламента являются "чисто политтехнологическим приемом".

"Для президента и для всей команды власти принципиально только одно в разговоре о деятельности парламента - это его способность принимать реформаторские законопроекты. Парламент этого созыва выполняет свою работу – не без проблем, но в целом эффективно", - сказал РБК-Украина Подоляк.

Как говорится в материале издания, по Конституции, у президента есть право распустить парламент, но не обязанность. Автор статьи пишет, что в новом парламенте "Слуге народа", вероятно, придется формировать коалицию еще с кем-то либо же уйти в оппозицию.

"Не лучше ли для Зеленского, чтобы парламент, пусть даже с проблемным большинством доработал до конца своей каденции?", - говорится в материале.

По данным РБК-Украина, в команде президента сейчас склоняются именно к этому сценарию. И пока инициативы Банковой собирают 226 "за", распускать Раду им невыгодно.

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