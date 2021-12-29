У Зеленського оцінили можливість дострокових виборів Ради

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що для актуалізації теми дострокових виборів потрібні юридичні підстави та суттєві політичні кризи. Ні першого, ні другого на сьогоднішній день немає.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі " Забіг на друге коло. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою ".

За його словами, розмови про дострокові вибори парламенту є "чисто політтехнологічним прийомом".

"Для президента і для всієї команди влади принципово тільки одне в розмові про діяльність парламенту - це його здатність приймати реформаторські законопроекти. Парламент цього скликання виконує свою роботу - не без проблем, але в цілому ефективно", - сказав РБК-Україна Подоляк.

Як йдеться в матеріалі видання, за Конституцією, у президента є право розпустити парламент, але не обов'язок. Автор статті пише, що в новому парламенті "Слузі народу", ймовірно, доведеться формувати коаліцію ще з кимось або ж піти в опозицію.

"Чи не краще для Зеленського, щоб парламент, нехай навіть з проблемною більшістю допрацював до кінця своєї каденції?",- йдеться в матеріалі.

За даними РБК-Україна, в команді президента зараз схиляються саме до цього сценарію. І поки ініціативи Банкової збирають 226 "за", розпускати Раду їм невигідно.