UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Зеленского оценили работу Криклия и Петрашко

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Офисе президента Украины оценили работу министров инфраструктуры и экономики Владислава Криклия и Игоря Петрашко. Мининфраструктуры допустило "просчеты в управлении отраслью", в частности в сфере железнодорожного транспорта.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк, говорится в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров".

Подоляк объяснил, что по Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства ощущался определенный дефицит инициатив, в том числе в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса.

"Были и претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством", - сказал он изданию.

У Зеленского рассказали, что Мининфраструктуры допустило "просчеты в управлении отраслью", в частности в сфере железнодорожного транспорта, а также были "скандалы, связанные с министерством".

"Нужно активизировать некоторые процессы, сделать работу министерств более инициативной", - пояснил Подоляк.

РБК-Украина писало, что Криклия и Петрашко попросил уйти в отставку президент.

Кроме того, министру здравоохранения Максиму Степанову предлагали уйти в отставку по собственному желанию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладислав Криклий