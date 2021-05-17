У Зеленского оценили работу Криклия и Петрашко

Подоляк объяснил, что по Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства ощущался определенный дефицит инициатив, в том числе в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса.

"Были и претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством", - сказал он изданию.

У Зеленского рассказали, что Мининфраструктуры допустило "просчеты в управлении отраслью", в частности в сфере железнодорожного транспорта, а также были "скандалы, связанные с министерством".

"Нужно активизировать некоторые процессы, сделать работу министерств более инициативной", - пояснил Подоляк.