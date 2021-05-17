Степанову предлагали уйти в отставку по собственному желанию, - источники

В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский позвал к себе трех министров и предложил им уйти в оставку. Вечером появились заявления об отставке от министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко, но министр здравоохранения Максим Степанов не схотел это сделать.

Об этом сообщили информированные источники РБК-Украина, говорится в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров" .

Несколько информированных собеседников издания рассказали, что Зеленский предложил этим министрам уйти из правительства по собственному желанию. Источники сообщили, что Степанов явно не желал увольняться, но попросил все обдумать до 19 часов вечера пятницы.

Никакого ответа к тому времени так и не поступило, а в эфире "Украина 24" Степанов заявил, что никаких заявлений он не писал.

Вечером в Раду поступило представление от премьера на увольнение министра здравоохранения.

"Была договоренность, что ждут хоть какой-то ответ Степанова. Ответа не было, поэтому премьер внес представление. А он теперь может говорить, что ему нет смысла писать заявление, ведь это уже сделали без него", - пояснил изданию один из влиятельных собеседников в монобольшинстве.