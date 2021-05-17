У Зеленського оцінили роботу Криклія і Петрашка

Подоляк пояснив, що по Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відчувався певний дефіцит ініціатив, в тому числі в питаннях захисту української промисловості та підприємців під час коронакризи.

"Були і претензії з боку парламентаріїв щодо недостатньої комунікації з міністерством", - сказав він виданню.

У Зеленського розповіли, що Мінінфраструктури допустило "прорахунки в управлінні галуззю", зокрема у сфері залізничного транспорту, а також були "скандали, пов'язані з міністерством".

"Потрібно активізувати деякі процеси, зробити роботу міністерств більш ініціативною", - пояснив Подоляк.