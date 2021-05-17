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У Зеленського оцінили роботу Криклія і Петрашка

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Офісі президента України оцінили роботу міністрів інфраструктури та економіки Владислава Криклія та Ігоря Петрашка. Мінінфраструктури допустило "прорахунки в управлінні галуззю", зокрема у сфері залізничного транспорту.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна радник голови ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів".

Подоляк пояснив, що по Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відчувався певний дефіцит ініціатив, в тому числі в питаннях захисту української промисловості та підприємців під час коронакризи.

"Були і претензії з боку парламентаріїв щодо недостатньої комунікації з міністерством", - сказав він виданню.

У Зеленського розповіли, що Мінінфраструктури допустило "прорахунки в управлінні галуззю", зокрема у сфері залізничного транспорту, а також були "скандали, пов'язані з міністерством".

"Потрібно активізувати деякі процеси, зробити роботу міністерств більш ініціативною", - пояснив Подоляк.

РБК-Україна писало, що Криклія і Петрашко попросив піти у відставку президент.

Крім того, міністру охорони здоров'я Максиму Степанову пропонували піти у відставку за власним бажанням.

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Новини України Володимир ЗеленськийВладислав Криклій