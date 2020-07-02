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Рада может отправить Смолия в отставку в пятницу

Новости » Политика     02.07.2020 - 15:01
Рада может отправить Смолия в отставку в пятницу
Фото: Яков Смолий (flickr.com National Bank of Ukraine)

Сегодня соответствующее постановление об отставке будут рассматривать комитеты Рады

Верховная рада может отправить главу Национального банка Украины Якова Смолия в отставку в пятницу, 3 июля. Сегодня постановление об отставке будут рассматривать комитеты Рады.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Так, сегодня Смолий провел встречу с руководителями украинских банков. Он сообщил о причинах своей отставки и систематическом политическом давлении, которое осуществляется на НБУ.

Вчера стало известно, что Смолий уходит с должности. Он отмечал, что своей отставкой хочет предостеречь "от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".

В комментарии РБК-Украина первый заместитель главы комитета по вопросам налоговой и финансовой политики парламента Ярослав Железняк подчеркивал, что последствиями такого заявления может быть прекращение или значительное ослабление сотрудничества с МВФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже внес в Верховную раду постановление об увольнении Смолия.

Как писало РБК-Украина, в СН ранее заверили, что Рада в четверг не будет рассматривать отставку главы Национального банка Якова Смолия, поскольку вопрос еще не рассмотрел профильный комитет.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныВерховная РадаЯков Смолий
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