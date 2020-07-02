У Зеленського заперечують політичний тиск на голову НБУ

Фото: Олег Устенко (facebook.com/oleg.ustenko)

За словами радника президента, комунікація з регулятором повинна була проходити більш активно

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що на главу Національного банку України Якова Смолія не було ніякого політичного тиску. Це було відсутністю нормальної комунікації з боку регулятора.

Про це Устенко заявив в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, комунікація повинна була проходити більш активно не тільки з нардепами, але і з представниками комерційних банків.

"Якщо хтось бажає отримати відповідь на поставлене запитання - це аж ніяк не означає, що він тисне на когось і в такій ситуації щось, що називає пан Смолій політичним тиском, в реальності є серйозною проблемою з комунікацією", - зазначив Устенко.

Напередодні Смолій заявив, що подав у відставку через політичний тиск.

Пізніше президент Володимир Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія.

За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, Рада може відправити Смолія у відставку 3 липня.

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Автор: РБК-Україна