У Зеленского назвали Россию ничтожной после удара по Одессе
Удары оккупантов по порту Одессы после подписания договора о "зерновом коридоре" являются очередной подлой провокацией Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.
"На словах ты Лев Толстой, а на деле… Россия предсказуемо ничтожна. Еще не успели высохнуть чернила, а уже две подлые провокации: удар по Одесскому порту и заявление Минобороны России, что украинские порты "опасны для судоходства", - написал Подоляк.
При этом он отметил, что такие действия со стороны Москвы - показатель того, чем на самом деле является российское стремление к миру.
Напомним, утром субботы, 23 июля, Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".
Позже стало известно, что в порту Одессы, который оккупанты атаковали крылатыми ракетами в субботу, 23 июля, находилось зерно для экспорта.
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