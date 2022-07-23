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У Зеленского назвали Россию ничтожной после удара по Одессе

Новина українською →
Киев, Суббота 23 июля 2022 15:25
У Зеленского назвали Россию ничтожной после удара по Одессе Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Удары оккупантов по порту Одессы после подписания договора о "зерновом коридоре" являются очередной подлой провокацией Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"На словах ты Лев Толстой, а на деле… Россия предсказуемо ничтожна. Еще не успели высохнуть чернила, а уже две подлые провокации: удар по Одесскому порту и заявление Минобороны России, что украинские порты "опасны для судоходства", - написал Подоляк.

При этом он отметил, что такие действия со стороны Москвы - показатель того, чем на самом деле является российское стремление к миру.

Напомним, утром субботы, 23 июля, Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Позже стало известно, что в порту Одессы, который оккупанты атаковали крылатыми ракетами в субботу, 23 июля, находилось зерно для экспорта.

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