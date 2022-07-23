У Зеленского назвали Россию ничтожной после удара по Одессе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"На словах ты Лев Толстой, а на деле… Россия предсказуемо ничтожна. Еще не успели высохнуть чернила, а уже две подлые провокации: удар по Одесскому порту и заявление Минобороны России, что украинские порты "опасны для судоходства", - написал Подоляк.

При этом он отметил, что такие действия со стороны Москвы - показатель того, чем на самом деле является российское стремление к миру.