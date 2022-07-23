У Зеленського назвали Росію нікчемною після удару по Одесі

Удари окупантів по порту Одеси після підписання договору про "зерновий коридор" є черговою підлою провокацією Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП Михайла Подоляка у Twitter.

"На словах ти Лев Толстой, а насправді... Росія передбачувано нікчемна. Ще не встигло висохнути чорнило, а вже дві підлі провокації: удар по Одеському порту і заява Міноборони Росії, що українські порти "небезпечні для судноплавства", - написав Подоляк.

При цьому він зазначив, що такі дії з боку Москви - показник того, чим насправді є російське прагнення до миру.