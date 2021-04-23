У Зеленского отреагировали на предложение Козака: может размыть идею переговоров

По его словам, украинская сторона всегда выступала только за конструктивный подход к переговорам, потому что нужен результат. На сегодня есть разные переговорные форматы - лидеров "нормандской четверки", политических советников, Трехсторонняя контактная группа и Совместный центр по контролю и координации.

"Расцениваем предложение Дмитрия Козака о проведении своего рода "смешанных" переговоров на Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и несубъектных в юридическом смысле лиц из ОРДЛО - как то, что может размыть саму идею переговоров", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что участие представителей "ЛДНР" не будет конструктивным, поскольку они не принимают самостоятельных решений и фактически являются еще одним лицом российской стороны.

"Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы", - добавил Подоляк.

В то же время, по его мнению, предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Донбассе дают шанс на создание нового особого формата для диалога, который может быть эффективным и действовать одновременно с сохранением и развитием других переговорных линий.

Отметим, сегодня российский переговорщик Дмитрий Козак предложил Франции и Германии не позднее 27 апреля провести нормандскую встречу на Донбассе с участием Украины и представителей "ЛДНР".