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Козак заявил о прямом диалоге Украины с "ЛДНР": это якобы 99% дискуссий в ТКГ

Новина українською → Москва, Пятница 23 апреля 2021 16:45
Козак заявил о прямом диалоге Украины с "ЛДНР": это якобы 99% дискуссий в ТКГ Фото: замглавы администрации президента России Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Украина якобы ведет прямой диалог с представителями так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Якобы 99% всех дискуссий в рабочих подгруппах проходит между Украиной и "ЛДНР".

Об этом заявил замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак, передает "РИА Новости".

По его словам, украинская сторона только формально уклоняется от прямых контактов с представителями оккупационной власти.

"При этом такой диалог реально существует. Все дискуссии в контактной группе (ТКГ, - ред.), в ее рабочих подгруппах - это на 99% дискуссии между представителями Украины и Донбасса. Речь идет исключительно о создании видимости отсутствия такого диалога для радикально настроенных политических сил Украины", - заявил Козак.

Он подчеркнул, что противники прямых переговоров "не могут или не хотят извлечь уроки из мировой исторической практики".

"Ни один конфликт в мире не был разрешен политическим невоенным путем без достижения прямых политических договоренностей между сторонами конфликта", - добавил Козак.

Напомним, ранее Козак предложил Германии и Франции провести встречу в нормандском формате на Донбассе. По его мнению, в такой встрече должны принять участие представители Украины и "ЛДНР".

Отметим, накануне президент России Владимир Путин тоже заявил, что обсуждать вопросы войны на Донбассе украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует с главарями "ЛДНР".

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