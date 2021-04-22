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Путин предложил Зеленскому обсуждать проблему Донбасса с представителями "ЛДНР"

Новина українською → Москва, Четверг 22 апреля 2021 19:05
Путин предложил Зеленскому обсуждать проблему Донбасса с представителями "ЛДНР" Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский должен обсуждать проблемы Донбасса с представителями "ДНР" и "ЛНР", считает российский лидер Владимир Путин. Он также отметил, что Россия в этом случае является третьей страной.

Об этом Путин заявил во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает ТАСС.

"Вопрос возникает, что мы хотим обсуждать на этой встрече. Если речь идет об обсуждении проблем Донбасс, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия", - сказал Путин.

По его словам, Зеленскому сначала нужно встречаться руководителями этих двух "республик". "Есть Пушилин, есть Пасечник. Вот два руководителя этих двух "республик". Я уверен, с этого надо начинать", - добавил он.

Президент РФ отметил, что последнее время руководство Украины предприняло много шагов, разрушающих отношения с Россией. По его словам, это касается и двусторонних отношений, это касается попытки разрушения РПЦ, отношения к русскому языку и русскоговорящим украинским гражданам к российским гражданам, проживающим на территории Украины. "Очень много было шагов, направленных на разрушение отношений. О чем мы можем только сожалеть", - заметил Путин.

Напомним, ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе "в любой точке, где идет война".

В Кремле сразу заявили, что для этого должны быть предпосылки. Кроме того, в России восприняли это заявление Зеленского как пиар-ход.

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