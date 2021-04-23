У Зеленського відреагували на пропозицію Козака: може розмити ідею переговорів

За його словами, українська сторона завжди виступала тільки за конструктивний підхід до переговорів, тому що потрібен результат. На сьогодні є різні переговорні формати - лідерів "нормандської четвірки", політичних радників, Тристороння контактна група і Спільний центр з контролю і координації.

"Розцінюємо пропозицію Дмитра Козака про проведення свого роду "змішаних" переговорів на Донбасі за участю представників Франції, Німеччини, України, Росії і несуб'єктних в юридичному сенсі осіб з ОРДЛО - як те, що може розмити саму ідею переговорів", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що участь представників "ЛДНР" не буде конструктивною, оскільки вони не приймають самостійних рішень і фактично є ще одним обличчям російської сторони.

"Щоб забезпечити конструктивність, пропозицію Дмитра Козака можна розглянути і спробувати реалізувати на рівні Тристоронньої контактної групи", - додав Подоляк.

У той же час, на його думку, пропозиція президента України Володимира Зеленського про переговори з президентом Росії Володимиром Путіним на Донбасі дають шанс на створення нового особливого формату для діалогу, який може бути ефективним і діяти одночасно зі збереженням і розвитком інших переговорних ліній.

Зазначимо, сьогодні російський переговірник Дмитро Козак запропонував Франції та Німеччині не пізніше 27 квітня провести нормандську зустріч на Донбасі за участю України та представників "ЛДНР".