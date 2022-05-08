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У Зеленского отреагировали на планы РФ дойти до польской границы

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские власти не отказываются от планов уничтожить Украину как государство, и открыто заявляют о своей военной агрессии, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Так он отреагировал на слова вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого о намерениях продолжать войну, пока войска не дойдут до польской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Подоляка в эфире телеканала "Украина 24".

"На мой взгляд - это блестящее заявление. Оно стоит в одном ряду с заявлением господина Лаврова, которое касается государства Израиль. Это все показывает на самом деле, о чем думает политическая элита Российской Федерации. Об этом не просто думает Путин, об этом они думают, они живут этим, они в этом варятся. Это их кровеносные сосуды, по которым ходят эти заразные бактерии желания уничтожить всех", - отметил советник руководителя ОПУ.

Подоляк обратил внимание, что слова представителя Госдумы страны-агрессора являются "прямым указанием на то, что они хотят уничтожить Украину как государство".

"Это и есть геноцид, но не в смысле этнической принадлежности, а в смысле государственной принадлежности украинцев. Они открыто об этом говорят", - подчеркивает он.

Также Подоляк высказался относительно агрессивной риторики Москвы с ядерными угрозами и недавними скандальными антиизраильскими заявлениями.

"Часть из этой элиты говорит, что давайте уже применять ядерное оружие, чтобы стереть с лица Земли ту же Великобританию. Часть говорит о том, что государство Израиль очень специфично, оно "поддерживает неонацизм", поэтому само "неонацистское". Все это на самом деле не просто слова - это и есть то внутреннее переживание, в котором сегодня Российская Федерация живет. Это проблема, с которой мы должны решить, что делать. Не только мы - и весь мир", - заявил он.

Напомним, ранее Михаил Подоляк опроверг фейки Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко о якобы существующей для Украины "угрозы" со стороны Польши.

Также мы писали, что по данным израильских СМИ, в ходе телефонного разговора Путин извинился перед Бенетом за слова Лаврова. При этом в Кремле отказываются это подтверждать.

Напомним, недавно Лавров назвал евреев самыми отъявленными антисемитами, а также упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и сравнил его с Адольфом Гитлером. Заявление главы МИД РФ вызвало громкий международный скандал - РБК-Украина собрало реакцию мирового сообщества.

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