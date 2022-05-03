"Историческая ошибка". Лавров отличился скандальным заявлением о евреях и Гитлере: реакция мира

Высказывание Сергея Лаврова о том, что евреи якобы являются "самыми ярыми антисемитами", вызвало волну осуждения в мировом сообществе. Главу МИД России обвинили в расизме, а его скандальное заявление назвали попыткой оправдать массовые убийства украинцев.

Как мир реагирует на слова Лаврова о еврейском народе - в материале РБК-Украина ниже.

Что сказал Лавров

1 мая во время интервью итальянскому каналу Rete4 министр иностранных дел РФ попытался объяснить необходимость "денацификации" Украины.

Он сравнил президента Владимира Зеленского с Гитлером, у которого, по мнению Лаврова, также были еврейские корни. Кроме того, глава МИД РФ обвинил в антисемитизме самих евреев.

"Зеленский выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - заявил Лавров.

Реакция Израиля

В Израиле высказывание российского дипломата спровоцировало скандал. С резкой критикой в адрес Лаврова выступили политики и представители многих общественных организаций. Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла РФ для разъяснительной беседы.

Премьер-министр Нафтали Беннет выступил против заявления Сергея Лаврова, назвал его ложью, которая призвана "обвинить евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым освободить угнетателей евреев от их ответственности".

По словам Беннета, которые приводит издание The Jerusalem post, никакая война в наше время не является Холокостом и не похожа на Холокост. "Использование Холокоста еврейского народа в качестве политического оружия должно быть немедленно прекращено", - отметил израильский премьер.

Руководитель МИД страны Яир Лапид заявил, что Израиль ждет извинений. В Twitter он написал, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой". Лапид подчеркнул, что самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме.

Руководитель мемориального комплекса "Яд Вашем" Дани Даем назвал заявление Сергея Лаврова оскорблением жертв нацизма и пропагандой инверсии Холокоста - попыткой превратить жертв в преступников.

В публикации израильской газеты Haaretz говорится, что "гротескные" заявления главы российского МИДа о Гитлере разжигают антисемитский огонь в мире. Также издание опубликовало комментарий Американского еврейского комитета, в котором организация выражает мнение о необходимости денацификации в Москве, а не в Киеве.

Позиция РФ

В ответ на критику со стороны Израиля Министерство иностранных дел России сегодня обвинило правительство Израиля в поддержке "неонацистского режима" в Киеве.

В публикации в Twitter от 3 мая говорится о том, что заявление главы внешнеполитического ведомства Израиля Яира Лапида является "антиисторическим".

Реакция Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что глава Министерства иностранных дел России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов, а в РФ забыли уроки Второй мировой войны или никогда их не учили.

По словам Зеленского, остается вопросом, будет ли посол Израиля и далее находиться в Москве, учитывая позицию РФ, и остануться ли отношения у Израиля с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что комментарии Лаврова демонстрируют ненависть России к другим народам, и российский дипломат не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм элит.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал высказывание Лаврова "пещерным антисемитизмом, прикрывающим теории заговора, на котором строятся все диктаторские режимы".

Глава ОПУ напомнил, что перед тем как сравнивать Зеленского с Гитлером, убившим 6 миллионов евреев, РФ совершило ракетную атаку на мемориал Бабий Яр. "Такая неприкрытая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должны оставаться без ответа", - подчеркнул Ермак.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что пытаясь переписать историю, Москва ищет оправдания массовых убийств украинцев.

У себя в Twitter он написал, что антисемитские заявления Лаврова являются свидетельством того, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии. Михаил Подоляк также подчеркнул, что РФ неадекватно оценивает мир и свое место в нем, и не брезгует применять технологии терроризма и геноцида.

Как отреагировали на заявление Лаврова в Германии

Власти Германии назвали резонансное заявление главы МИД РФ пропагандистским и настолько абсурдным, что не видят необходимости его комментировать.

"Распространяемая Сергеем Лавровым российская пропаганда не нуждается в комментариях. Это абсурдно", - процитировали официального представителя правительства Германии Штеффена Гебештрайта в France 24.

В Италии считают интервью Лаврова сеансом политагитации

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что выступление Сергея Лаврова в на итальянского телеканале оказалось сеансом политической агитации, а заявления российского дипломата о Гитлере назвал неприличными. Драги раскритиковал канал Rete4 за скандальный эфир с главой МИД России.

"То, что сказал Лавров, является ошибкой. Часть о Гитлере действительно неприлична. Телевидение свободно транслирует эти мысли. Говорили, что будет интервью, а на самом деле это был сеанс политической агитации", - подчеркнул итальянский премьер.

При этом медиаконцерн Mediaset, которому принадлежит канал Rete4, выступил в защиту программы и решения пригласить Лаврова, заявив, что глава МИД РФ - это "второй человек в России", а интервью с ним якобы "документ современной истории".