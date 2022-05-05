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Путин извинился перед премьером Израиля за высказывания Лаврова о евреях

Новина українською →
Иерусалим, Четверг 05 мая 2022 19:37
Путин извинился перед премьером Израиля за высказывания Лаврова о евреях Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Владимир Путин по телефону извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом за высказывания Сергея Лаврова о евреях. При этом в релизе Кремля упоминание об этом отсутствует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, извинения Путин принес Бенету в ходе сегодняшнего телефонного разговора. По его данным, премьер Израиля их принял и поблагодарил главу Кремля за разъяснения.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре Путина с Бенетом об извинениях не упоминалось. Отмечалось, что глава Кремля поздравил израильского премьера с 74-м Днем независимости страны. Лидеры также обменялись мнениями о ситуации в Украине, в том числе эвакуацию мирных жителей с мариупольского сталелитейного завода "Азовсталь".

Напомним, ранее в интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров назвал евреев самыми отъявленными антисемитами и упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и сравнил его с Адольфом Гитлером. В ответ глава государства отметил, что заявление российского дипломата вызвали большой скандал в мире, однако Москва не извинилась.

РБК-Украина собрало реакцию мирового сообщества на скандальное заявление Лаврова.

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