Не остановятся до границы с Польшей. В Госдуме РФ назвали условие завершения войны с Украиной
В Госдуме России считают, что война с Украиной закончится в случае, если их войска достигнут границы с Польшей.
Об заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
"Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим "операцию", когда посчитаем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей", - заявил Толстой.
При этом он также добавил, что обязательным условием окончания войны будет "денацификация и демилитаризация" Украины и "тогда больше не будет возможности превратить ее в анти-Россию".
Напомним, украинская сторона заявляла, что завершение войны против РФ возможно при условии, когда все российские войска полностью уйдут с территории Украины.
Также мы писали, что, по мнению канцлера Германии Олафа Шольца, Россия не достигла в Украине поставленных целей. Кремль демонстрирует готовность и дальше разрушать соседнюю страну, поэтому надеяться на скорое завершение войны не стоит.
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