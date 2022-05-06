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"Вселился дух Жириновского". В России и Беларуси заговорили о "польской угрозе" Украине

Новина українською →
Киев, Пятница 06 мая 2022 20:11
"Вселился дух Жириновского". В России и Беларуси заговорили о "польской угрозе" Украине Фото: Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявили о якобы существующей для Украины "угрозы" со стороны Польши. В Офисе президента опровергли фейки из Москвы и Минска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка.

Заявление Медведева

Медведев в своем Telegram-канале заявил, что президент Польши Анджей Дуда якобы "официально признал" территориальные претензии к Украине. По его словам, украинские западные регионы будут "желанным приобретением" для Варшавы.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что Польша якобы собирается "аннексировать" украинские территории. Он добавил, что таким образом Варшава хочет "отомстить" за многочисленные разделы.

Заявление Лукашенко

Лукашенко также увидел "польскую угрозу" Украине. Белорусский диктатор заявил, что якобы некоторые польские политики "точат шашки и сабли", чтобы вернуть украинские западные регионы.

При этом он заявил, что считает разрушение украинской территориальной целостности неприемлемым. Лукашенко заверил, что собирается сделать все для сохранения Украины в действующих граница.

Реакция Офиса президента Украины

На эти заявления отреагировал замглавы ОП Михаил Подоляк. "Дух Жириновского вселился в Медведева и распространяет фейки о "польских имперских планах", - написал он в своем Twitter.

По его словам, цивилизованный мир устроен иначе, чем думают в Москве и Минске. Подоляк добавил, что Польша - это большой друг, союзник и партнер Украины.

"Варшава не вонзает нож в спину, как Москва, а протягивает руку помощи. Не все такие варвары, как Россия", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее в России заявили о наличии каких-то "разведданных" о планах Польши ввести войска в западные регионы Украины.

Отметим, вбросы со стороны России о якобы планах Польши "оккупировать" западные области Украины появились еще в марте.

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