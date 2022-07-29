У Зеленского отреагировали на обстрел Николаева и назвали цель врага

Обстрел Николаева российскими войсками является очередным террористическим актом страны-террориста. Враг так "отвечает" за поражения в боях с украинскими бойцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Николаев. Очередной террористический акт страны-террориста. Остановка транспорта, где были люди. Есть раненые и погибшие. Россия отвечает на поражения в боях с ВСУ ударами по гражданским. Необходимо признать РФ государством-спонсором терроризма. За каждое преступление будет жесткий ответ", - написал Ермак.

Напомним, сегодня войска РФ кассетными снарядами обстреляли спальный район Николаева. Враг ударил вблизи остановки общественного транспорта.

На данный момент известно уже о 13 раненых и 5 погибших.

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