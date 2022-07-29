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У Зеленського відреагували на обстріл Миколаєва та назвали мету ворога

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Миколаїв, П'ятниця 29 липня 2022 12:32
У Зеленського відреагували на обстріл Миколаєва та назвали мету ворога Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Обстріл Миколаєва російськими військами є черговим терористичним актом країни-терориста. Ворог так "відповідає" за поразки у боях з українськими бійцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Миколаїв. Черговий терористичний акт країни-терориста. Зупинка транспорту, де були люди. Є поранені та загиблі. Росія відповідає на поразки у боях із ЗСУ ударами по цивільних. Необхідно визнати РФ державою-спонсором тероризму. За кожен злочин буде жорстка відповідь", - написав Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ касетними снарядами обстріляли спальний район Миколаєва. Ворог вдарив поблизу зупинки громадського транспорту.

На цей момент відомо вже про 13 поранених та п'ятеро загиблих.

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Миколаїв Андрій Єрмак
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