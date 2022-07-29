Количество раненых из-за обстрела Николаева выросло почти вдвое

Количество раненых из-за попадания кассетными снарядами возле остановки в Николаеве возросло до 13. Известно о 5 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

"На сейчас уже 13 раненых и 5 погибших. За все будут отвечать. Обычные террористы..." - написала она.

Обстрел Николаева

Напомним, сегодня российская армия кассетными снарядами обстреляла спальный район Николаева. Враг ударил вблизи остановки общественного транспорта.

Добавим, что до этого в Николаеве прогремели взрывы. Это произошло уже после отмены воздушной тревоги.

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