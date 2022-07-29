Оккупанты обстреляли остановку в Николаеве: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты утром 29 июля обстреляли спальный район Николаева. В результате атаки врага погибли по меньшей мере 4 человека, получили ранения - 7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Николаевской ОВА Виталия Кима.

По словам чиновника, оккупанты ударили неподалеку остановки общественного транспорта. "12 человек лежат на земле, кареты скорой быстро поехали, работают", - сказал Ким. Позже глава ОВА уточнил, что в результате обстрела российских оккупантов 4 человека погибли, а 7 - получили ранения.