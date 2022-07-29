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Оккупанты обстреляли остановку в Николаеве: есть погибшие и раненые

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Пятница 29 июля 2022 10:50
Оккупанты обстреляли остановку в Николаеве: есть погибшие и раненые Фото: Оккупанты обстреляли гражданских в Николаеве (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты утром 29 июля обстреляли спальный район Николаева. В результате атаки врага погибли по меньшей мере 4 человека, получили ранения - 7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Николаевской ОВА Виталия Кима.

По словам чиновника, оккупанты ударили неподалеку остановки общественного транспорта.

"12 человек лежат на земле, кареты скорой быстро поехали, работают", - сказал Ким.

Позже глава ОВА уточнил, что в результате обстрела российских оккупантов 4 человека погибли, а 7 - получили ранения.

Напомним, утром 29 июля в Николаеве прогремели взрывы. Это произошло уже после отмены воздушной тревоги.

Мэр города Александр Сенкевич подтвердил обстрел кассетными снарядами одного из районов.

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